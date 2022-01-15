Все федеральные и межрегиональные трассы перекрыли в Самарской области из-за снегопада

Самара, 15 января. Снегопад в регионе привел к коллапсу в междугороднем автомобильном сообщении. В субботу в 6 утра были перекрыты для грузовиков и автобусов практически все автотрассы.

Ограничения коснулись в первую очередь федеральной трассы М5 «Урал» на всем протяжении по территории региона, а это 333 километра — от границы с Ульяновской областью до границы с Оренбургской областью. Также оказались перекрыты 12 километров подъезда от трассы М5 к городу Самаре.

Закрыто движение от Сызрани в сторону Ульяновска до границы с соседним регионом на протяжении 34 километров.

Также перекрыты 73 километра дороги Ульяновск — Димитровград — Самара, 101 километр трассы Самара — Оренбург, 149 километров пути от Самары до границы с Уральской областью Казахстана, 165 километров дороги Самара — Саратов — Волгоград.

По прогнозам синоптиков, сильный снегопад на территории региона будет продолжаться сегодня весь день и начнет стихать только в воскресенье, но обильные осадки могут возобновиться в середине следующей недели.

Ранее ФАН сообщал, что водитель снегоуборочной машины в Самаре получил смертельную травму, пытаясь починить стрелу застопорившегося ковша со включенным двигателем.