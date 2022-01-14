Жилья в Самарской области построили больше, чем планировали

Самара, 14 января. В правительстве региона подвели итоги ушедшего года в сфере строительства жилья. В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» введено в эксплуатацию 1,794 млн квадратных метров жилплощади. Плановый показатель в 1,7 млн кв. м превышен на 6%.

«Важно нарастить этот темп, и тогда большинство задач мы сможем завершить не только в срок, но и досрочно», — нацелил минстрой на новые достижения председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Плановый показатель на 2022 год превышает количество построенного в 2021 году и составляет 1,867 млн квадратных метров. Разработан помесячный график ввода в эксплуатацию нового жилья.

При этом 81 тыс. кв. м должна быть предоставлена для расселения из аварийных домов. В 2021 году новые квартиры получили 5520 граждан, переселенных из ветхого жилья. Это больше имевшегося плана на 750 человек, но в начавшемся году предстоит переселить в новые дома почти вдвое большее количество жильцов из аварийного фонда.

«Застройщики при проектировании и строительстве объектов должны резервировать от 8 до 10% жилья эконом-класса специально под переселение граждан из аварийного жилья и обеспечение жильем детей-сирот по госпрограммам. В свою очередь, исполнительная власть гарантирует, что выкупит это жилье», — пояснил глава регионального правительства.

Ранее ФАН сообщал о том, что перед Новым годом квартиры в домах-новостройках получили 169 детей-сирот.