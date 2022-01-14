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Хирурги в Самаре «развернули» на 180 градусов вдавленную грудь 12-летнему мальчику
Общество
Хирурги в Самаре «развернули» на 180 градусов вдавленную грудь 12-летнему мальчику
vk.com  /  ГБУЗ СОДКБ им. Н.Н. Ивановой

Самара, 14 января. В детской клинической больнице имени Иванова 12-летнему мальчику провели высокотехнологичную операцию по «развороту» грудной клетки. У ребенка был врожденный недуг — так называемая воронкообразная деформация грудины и ребер.

«Ранее операции проводились по другой методике. Они были достаточно травматичными и заканчивались пребыванием пациента в реанимации и, зачастую, необходимостью переливания препаратов крови. На сегодняшний день мы проводим операции по методике Насса — это мировой стандарт», — пояснил Павел Рыжов, главный детский травматолог-ортопед Самарской области.

Через небольшие разрезы пациенту завели под грудину металлическую пластину, повторяющую изгибы деформации. После чего пластину вместе с ребрами развернули на 180 градусов.

«С пластиной в груди пациент проходит 2–3 года. Но сейчас уже через несколько дней, то есть почти с операционного стола, вернется на учебу. А в следующем году сможет записаться в спортивную секцию», — поделился прогнозом Евгений Новоженов, заведующий хирургическим отделением больницы.

Общее число пациентов, которым в Самаре исправили подобный недуг, уже превышает 40 человек. В среднем в больнице имени Ивановой проводится около 12 высокотехнологичных операций в год.

Ранее ФАН сообщал, что студентам-медикам и ординаторам в Тольятти, имеющим договор о целевом обучении, доплатят по 1000 рублей в месяц.

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самара медицина хирургия здравоохранение высокие технологии
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