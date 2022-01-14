Самарец попался на краже через 2 дня после выхода из тюрьмы, обронив паспорт

Самара, 14 января. Железнодорожный районный суд в областном центре приговорил к заключению мужчину, похитившего золотые украшения в одной из квартир. Примечательны обстоятельства, при которых совершалась кража.

Преступник проник через окно в чужое жилье спустя два дня после выхода из мест лишения свободы.

«Покидая жилище, преступник оставил возле окна свой паспорт и был задержан правоохранителями уже на следующий день», — сообщили в прокуратуре Железнодорожного района г. Самары.

Учитывая рецидив, суд назначил преступнику наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее ФАН сообщал, что самарский судья в отставке дважды за две недели был задержан автоинспекторами, находясь за рулем в состоянии опьянения.