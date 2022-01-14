Самарский судья в отставке второй раз за две недели попался пьяным за рулем

Самара, 14 января. В областном центре за вождение в нетрезвом виде был задержан Евгений Гладков, судья в отставке. Особенность ситуации в том, что за аналогичное нарушение он был пойман совсем недавно, 30 декабря. Но отпущен, так как обладает административной неприкосновенностью.

«К сожалению, процедура лишения статуса судьи в отставке, без чего Гладкова невозможно привлечь к административной ответственности (лишить права управления, оштрафовать), — сложная. ГИБДД передает материалы в прокуратуру, оттуда (через Генпрокуратуру) они поступают в квалификационную коллегию судей Самарской области. Процедура запущена. Со своей стороны сделаю все, чтобы максимально ее ускорить, не дожидаясь третьего задержания Гладкова», — прокомментировал ситуацию депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

На сей раз, как сообщает Telegram-канал «Штефан знает!», содержание алкоголя в крови Гладкова было незначительным — 0,279 промилле. Экс-судья отказался подписывать протокол и поехал на освидетельствование в медучреждение. Там, по словам источника, в анализах водителя обнаружили некое вещество, которое, возможно, несовместимо с управлением транспортным средством. Но точные выводы будут через 10 дней.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура в Самаре не согласилась с оправдательным приговором директору ДК имени Литвинова Валерию Синцову. Его обвиняли в халатности, ставшей причиной гибели ребенка, на которого упала мраморная плита с колонны дворца.