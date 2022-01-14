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Прокуратура не согласна с оправданием директора ДК в Самаре, где плитой убило ребенка
Общество
Прокуратура не согласна с оправданием директора ДК в Самаре, где плитой убило ребенка
dk-samara.ru  /  МАУ г.о. Самара Дворец творчества

Самара, 14 января. Суд не нашел состава преступления в действиях директора ДК имени Литвинова Валерия Синцова. Ему вменялась в вину халатность, приведшая к гибели ребенка.

1 сентября 2019 года 10-летний мальчик повис на мраморной плите на колонне входной группы ДК. Плита оторвалась и упала на ребенка, нанеся ему смертельную травму. По версии гособвинения, трагедия произошла из-за того, что здание не было вовремя обследовано и закрыто на ремонт.

Суд, заслушав показания директора ДК, не согласился с доводами обвинения и вынес оправдательный приговор Валерию Синцову. Прокуратура, однако, обжаловала это решение. Кроме того, глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал от следователей подробный отчет о сборе доказательств по этому делу.

Ранее ФАН сообщал о гибели водителя снегоуборочной машины возле одного из ТЦ в Самаре. Мужчина пытался починить застопорившуюся стрелу ковша, и его придавило заработавшим агрегатом.

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суд бастрыкин самара трагедия прокуратура
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