Прокуратура не согласна с оправданием директора ДК в Самаре, где плитой убило ребенка

Самара, 14 января. Суд не нашел состава преступления в действиях директора ДК имени Литвинова Валерия Синцова. Ему вменялась в вину халатность, приведшая к гибели ребенка.

1 сентября 2019 года 10-летний мальчик повис на мраморной плите на колонне входной группы ДК. Плита оторвалась и упала на ребенка, нанеся ему смертельную травму. По версии гособвинения, трагедия произошла из-за того, что здание не было вовремя обследовано и закрыто на ремонт.

Суд, заслушав показания директора ДК, не согласился с доводами обвинения и вынес оправдательный приговор Валерию Синцову. Прокуратура, однако, обжаловала это решение. Кроме того, глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал от следователей подробный отчет о сборе доказательств по этому делу.

Ранее ФАН сообщал о гибели водителя снегоуборочной машины возле одного из ТЦ в Самаре. Мужчина пытался починить застопорившуюся стрелу ковша, и его придавило заработавшим агрегатом.