Школы и учреждения Самарской области проверят после массового «минирования»

Самара, 14 января. В регионе в ближайшее время пройдут проверки учреждений и предприятий на предмет готовности к отражению террористических атак. Соответствующее распоряжение инициировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Будут проверены паспорта безопасности, планы эвакуации, пункты временного размещения, системы оповещения, порядок действий ответственных лиц.

Поводом к проверке послужила целая серия сообщений о минировании различных объектов в регионе. 7 января из-за подобных звонков были эвакуированы все крупные торговые центры Самары. 12 января объектами угроз оказались мэрия и два суда в областном центре. На следующий день вынужденная эвакуация была проведена во всех школах Самары и Кинеля.

Причем родители школьников выразили возмущение тем, как действовали ответственные лица при эвакуации. В ряде школ учеников вывели на улицу без верхней одежды, несмотря на снегопад и минусовую температуру воздуха.

Проверку произошедшего по линии Следственного комитета поручил произвести и глава СК РФ Александр Бастрыкин.