Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 19:16
19:16
Общество
Постер фильма «Елки-8» оказался копией работы норвежского фотографа
19:12
Общество
Живущий в США секс-символ СССР Олег Видов кормил детей актрисы Антоненко
19:11
Весь мир
Как в Латвии на «российских шпионов» охотились
19:08
Происшествия
Ученицы седьмого класса избили сверстницу в Конаково
19:08
Происшествия
В Алма-Ате снимающего салют школьника убили выстрелом в голову
19:06
Экономика
Аналитики ожидают укрепления рубля к концу 2022 года
19:04
Армия
Три тысячи военнослужащих ЗВО проведут учения на западе России
19:02
Политика
Европарламент выберет нового председателя 18 января
19:01
Весь мир
Bangui Matin: французские самолеты вторглись в воздушное пространство ЦАР
19:00
Общество
Главные новости дня: 11 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Крылья Советов» вылетели на сбор в Турцию без Пруцева, переходящего в «Спартак»
Спорт
«Крылья Советов» вылетели на сбор в Турцию без Пруцева, переходящего в «Спартак»
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 11 января. Футболисты «Крыльев Советов» отправились на первый тренировочный сбор в Турцию. В наличии — весь прошлогодний состав, за исключением перешедшего в «Зенит» форварда Ивана Сергеева, а также полузащитника Данила Пруцева.

«Информация о Даниле Пруцеве будет размещена позже», — сообщает официальный Telegram-канал ПФК «Крылья Советов».

По имеющимся сведениям, в настоящий момент улаживаются последние детали перехода Пруцева в московский «Спартак». Как сообщает «РБ-Спорт», обсуждаются «сопутствующие расходы», то есть агентские выплаты, которые более чем в два раза превышают заработок самарского клуба от продажи футболиста. Сумма компенсации «Крыльям» за переход, по данным источника, составит 75 млн рублей.

В опубликованном списке игроков обращает на себя внимание фамилия Максима Канунникова, который длительное время не тренировался с командой из-за травмы и очередной операции.

Также в составе есть три футболиста из молодежной команды «Крыльев Советов». По сведениям ФАН, в ближайшие пару дней на сбор подъедут несколько воспитанников академии «Чертаново». В их числе — 18-летний Артем Соколов из «Химок» и ряд футболистов, начинавших сезон в «Олимпе-Долгопрудном».

Кроме того, «Крылья Советов» проявляют предметный интерес к центральному защитнику сборной Словении Жану Карничнику. Эту информацию футболист сам подтвердил в интервью словенской прессе. 

Вернуться назад
Все новости / Спорт / «Крылья Советов» вылетели на сбор в Турцию без Пруцева, переходящего в «Спартак»
футбол самара спорт спартак самарская область крылья советов рпл
Комментировать