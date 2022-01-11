«Крылья Советов» вылетели на сбор в Турцию без Пруцева, переходящего в «Спартак»

Самара, 11 января. Футболисты «Крыльев Советов» отправились на первый тренировочный сбор в Турцию. В наличии — весь прошлогодний состав, за исключением перешедшего в «Зенит» форварда Ивана Сергеева, а также полузащитника Данила Пруцева.

«Информация о Даниле Пруцеве будет размещена позже», — сообщает официальный Telegram-канал ПФК «Крылья Советов».

По имеющимся сведениям, в настоящий момент улаживаются последние детали перехода Пруцева в московский «Спартак». Как сообщает «РБ-Спорт», обсуждаются «сопутствующие расходы», то есть агентские выплаты, которые более чем в два раза превышают заработок самарского клуба от продажи футболиста. Сумма компенсации «Крыльям» за переход, по данным источника, составит 75 млн рублей.

В опубликованном списке игроков обращает на себя внимание фамилия Максима Канунникова, который длительное время не тренировался с командой из-за травмы и очередной операции.

Также в составе есть три футболиста из молодежной команды «Крыльев Советов». По сведениям ФАН, в ближайшие пару дней на сбор подъедут несколько воспитанников академии «Чертаново». В их числе — 18-летний Артем Соколов из «Химок» и ряд футболистов, начинавших сезон в «Олимпе-Долгопрудном».

Кроме того, «Крылья Советов» проявляют предметный интерес к центральному защитнику сборной Словении Жану Карничнику. Эту информацию футболист сам подтвердил в интервью словенской прессе.