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Целевым студентам-медикам из Тольятти доплатят по 1000 рублей в месяц
Общество
Целевым студентам-медикам из Тольятти доплатят по 1000 рублей в месяц
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тольятти, 11 января. Студенты медицинских специальностей из второго по величине города Самарской области будут получать выплаты по 1000 рублей в месяц. Но не все, а те из них, кто имеет договор о целевом обучении с медучреждением, находящимся на территории Тольятти.

Аналогичное право на выплату есть также у ординаторов, обучающихся на тех же условиях, - следует из постановления, опубликованного на сайте администрации Тольятти.

Деньги из бюджета города будут перечисляться не ежемесячно, а дважды в год. За первую половину календарного года выплаты должны быть перечислены до 31 августа, за вторую половину — до 31 ноября.

Ранее ФАН сообщал, что власти Самары в 2022 году обеспечат жильем детей-сирот на общую сумму более 270 млн рублей.

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тольятти студенты медицина самарская область выплаты
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