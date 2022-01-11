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В Самаре снегоуборщик насмерть придавил водителя ковшом и переехал его тело
Происшествия
В Самаре снегоуборщик насмерть придавил водителя ковшом и переехал его тело
Prt Scr youtube.com  /  WOW new

Самара, 11 января. Водитель снегоуборочника погиб возле ТЦ «Империя». Очевидцы наблюдали жуткую картину, как машина крутится вокруг своей оси, а на крыше лежит придавленный ковшом человек. Затем, по данным свидетелей, взбесившийся агрегат сбросил тело на снег и несколько раз переехал колесами.

По данным правоохранителей, жертвой погрузчика стал 33-летний мужчина. Основная версия трагедии — нарушение техники безопасности. Вероятнее всего, водитель решил поправить застопорившийся ковш при включенном двигателе, и не смог выбраться из-под стрелы, когда та пришла в движение.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области в возрасте 99 лет умерла участница боев на Курской дуге.

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самара происшествие
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