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Стая собак едва не загрызла женщину в Самарской области
Происшествия
Стая собак едва не загрызла женщину в Самарской области
pxfuel.com  / 

Самара, 11 января. Жительница поселка Смышляевка Волжского района выложила в соцсетях фото покусанных ног. По ее словам, она стала жертвой нападения стаи собак на улице Комсомольской.

«Администрация! Кого еще должны загрызть собаки, чтоб вы начали выполнять свою работу?» — такой эмоциональной подписью жительница Смышляевки Олеся Кондратьева снабдила фотографии.

В комментариях к посту, размещенному в паблике «Подслушано в Смышляевке и Аэропорту», об агрессии, вероятно, той же самой стаи сообщает еще одна жительница поселка.

«10.01.22 г. около 8:00 по пути в школу собака укусила моего ребенка. Стая с ощенившейся самкой находится в заброшенном доме напротив дома 58 по улице Комсомольская. Это не первый случай нападения. Как детям в школу ходить? Заберите собак и не возвращайте в поселок! Чипированные и стерилизованные так же опасны для людей!» — пишет Лейсан Ибрагимова.

В мае 2021 года в другом населенном пункте Волжского района — микрорайоне Южный город — стая собак насмерть загрызла пенсионерку.

В ситуации с отловом бродячих животных в Самарской области ФАН подробно разбирался в своем расследовании. По мнению специалистов, действующая система ОСВВ («отлов — стерилизация — вакцинация — возврат») не решает, а только усугубляет назревшую проблему.

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самарская область бродячие собаки
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