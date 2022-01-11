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Участница боев на Курской дуге умерла в Самарской области в возрасте 99 лет
Общество
Участница боев на Курской дуге умерла в Самарской области в возрасте 99 лет
победныймай.рф  /  архивное фото

Самара, 11 января. Сегодня в селе Лопатино Волжского района простятся с Марией Воронежской — участницей Великой Отечественной войны. Она не дожила чуть больше месяца до 100-летнего юбилея.

Мария Ильинична Воронежская (в девичестве — Ролина) родилась 15 февраля 1922 года. После учебы работала в народном суде, откуда ее в 1942 году призвали на фронт. Служила секретарем военного трибунала 287-й стрелковой дивизии сначала Брянского, затем 1-го Украинского фронта.

Дивизия обороняла Москву от повторного наступления под Тулой, участвовала в сражениях на Курской дуге, освобождала Прагу, дошла до Берлина.

Ранее ФАН сообщал, что 44-летний мужчина умер на лыжной базе в Тольятти.

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