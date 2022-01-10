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Власти Самары обеспечат жильем детей-сирот в 2022 году на 270 млн рублей
Общество
Власти Самары обеспечат жильем детей-сирот в 2022 году на 270 млн рублей
samadm.ru  /  Администрация г.о. Самара

Самара, 10 января. 271,1 млн рублей должно быть освоено в 2022 году самарскими властями на покупку квартир для детей-сирот. Жилье будет предоставлено по договору социального найма.

Перед самыми новогодними праздниками ключи от квартир в новом жилом комплексе в Кировском районе Самары получили 169 детей-сирот. На эти цели из бюджета города было потрачено 128,5 млн рублей.

Несложная калькуляция дает результат 760,355 тыс. рублей за одну квартиру, причем в чистовой отделке. На популярном сайте по продажам недвижимости цены на квартиры в этом ЖК начинаются от 1,85 млн рублей.

Неосвоенными в 2021 году оказались 271,1 млн рублей, направленных на эти цели в городскую казну из областного бюджета. Их планируется потратить в наступившем году. Если уровень цен для муниципальных заказчиков останется таким же, это позволит обеспечить жильем более 350 детей-сирот.

Ранее ФАН сообщал, что молодым специалистам из IT-сферы в Самаре компенсируют половину начисленных процентов по ипотечным кредитам.

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самара жилье для детей-сирот
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