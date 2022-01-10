«Крылья Советов» официально объявили о трансфере форварда Ивана Сергеева в «Зенит»

Самара, 10 января. Слегка затянувшиеся переговоры о переходе форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в санкт-петербургский «Зенит» благополучно завершились. Сегодня официально объявлено о достигнутом соглашении. Контракт 26-летнего футболиста с новым клубом заключен на три с половиной года.

Иван Сергеев — уроженец Череповца. В «Крылья Советов» он перешел из московского «Торпедо» в начале предыдущего сезона, который самарская команда проводила в ФНЛ. Форвард установил рекорд результативности турнира за всю российскую историю, забив за сезон 40 мячей.

В осенней части чемпионата России в РПЛ Сергеев успел отличиться шестью забитыми мячами и удостоился вызова в национальную сборную России.

«Крылья» и Самара — навсегда в моем сердце. Это было прекрасное время в моей карьере. Здесь в меня всегда верили, всегда поддерживали, вместе мы пережили невероятные события и эмоции», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Крыльев Советов».

По неофициальным сведениям, самарский клуб получит от сделки 2,15 млн евро. В какой-то степени потерю Сергеева в атакующей линии может компенсировать 18-летний Артем Соколов из «Химок», который, по сведениям ФАН, полетит с «Крыльями» завтра на тренировочный сбор в Турцию.