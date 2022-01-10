Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 20:21
20:20
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве вора в законе Хамзата Ингуша
20:18
Экономика
Жителей России предупредили о повышении тарифов ЖКХ в 2022 году
20:18
Происшествия
Пропавшую под Челябинском восьмилетнюю девочку нашли в гостях у подруги
20:18
Армия
Россия и США на переговорах обсудили возможную замену договора о наступательном вооружении
20:17
Армия
Рябков: отсутствие прогресса по теме нерасширения НАТО затруднит дальнейший диалог с США
20:15
Общество
Финал продолжения «Декстера» получил низкие оценки зрителей
20:14
Весь мир
Израильские силовики открыли огонь по палестинским студентам в Бирзейтском университете
20:13
Общество
Любовь, солнце и танцы: фильмы, которые перенесут вас в лето
20:13
Происшествия
Заключенные пообещали сделать «больно и печально» насильникам 5-летней девочки из Костромы
20:13
Происшествия
Самолеты прибывают в Домодедово с задержкой из-за нелетной погоды
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Крылья Советов» официально объявили о трансфере форварда Ивана Сергеева в «Зенит»
Спорт
«Крылья Советов» официально объявили о трансфере форварда Ивана Сергеева в «Зенит»
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 10 января. Слегка затянувшиеся переговоры о переходе форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в санкт-петербургский «Зенит» благополучно завершились. Сегодня официально объявлено о достигнутом соглашении. Контракт 26-летнего футболиста с новым клубом заключен на три с половиной года.

Иван Сергеев — уроженец Череповца. В «Крылья Советов» он перешел из московского «Торпедо» в начале предыдущего сезона, который самарская команда проводила в ФНЛ. Форвард установил рекорд результативности турнира за всю российскую историю, забив за сезон 40 мячей.

В осенней части чемпионата России в РПЛ Сергеев успел отличиться шестью забитыми мячами и удостоился вызова в национальную сборную России.

«Крылья» и Самара — навсегда в моем сердце. Это было прекрасное время в моей карьере. Здесь в меня всегда верили, всегда поддерживали, вместе мы пережили невероятные события и эмоции», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Крыльев Советов».

По неофициальным сведениям, самарский клуб получит от сделки 2,15 млн евро. В какой-то степени потерю Сергеева в атакующей линии может компенсировать 18-летний Артем Соколов из «Химок», который, по сведениям ФАН, полетит с «Крыльями» завтра на тренировочный сбор в Турцию.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / «Крылья Советов» официально объявили о трансфере форварда Ивана Сергеева в «Зенит»
футбол зенит санкт-петербург самара спорт самарская область крылья советов рпл
Комментировать