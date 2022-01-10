Молодым IT-специалистам в Самаре компенсируют половину процентов по ипотеке

Самара, 10 января. В регионе серьезно расширен список IT-профессий, работа в которых дает право молодым специалистам претендовать на ипотечные льготы. Речь о о компенсации половины начисленных процентов по ипотечному кредиту.

Ранее этот список состоял из 26 позиций, а ныне их число превышает 160. На компенсацию вправе претендовать специалисты в возрасте до 35 лет, работающие в IT-сфере не менее полугода.

Компенсация выплачивается на ипотечные кредиты, заключенные не ранее 2019 года. Возмещается не сам ежемесячный платеж, а начисленные проценты, начиная со второго года выплат в течение трех лет. Годовая сумма компенсации не может превышать 100 тысяч рублей, а в общей сложности за три года — 300 тысяч рублей.

В региональном правительстве полагают, что подобные условия достаточно привлекательны, чтобы повысить интерес к ипотечному кредитованию для молодых специалистов как минимум вдвое. Хотя цель этой меры — поддержка не застройщиков и не банков, а защита IT-сферы от оттока молодых специалистов в другие регионы и страны.

«Данная инициатива продиктована такой проблемой как переманивание специалистов друг у друга из-за кадрового дефицита. Но если раньше IT-специалисты уезжали за лучшими условиями в другие субъекты страны, так как здесь их ничего не держало, то теперь у нас есть возможность удержать кадры, предоставив льготные условия по ипотеке», — считает Константин Пресняков, возглавляющий в региональном правительстве департамент информационных технологий и связи.

Ранее ФАН сообщал, что бывший министр труда, занятости и социальной политики молодежного правительства Самарской области Михаил Донец оштрафован судом на 40 тысяч рублей за стрельбу из карабина в новогодние праздники.