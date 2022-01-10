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Бывший торговец мясом снова выиграл тендер на отлов собак в Самаре

Общество
Бывший торговец мясом снова выиграл тендер на отлов собак в Самаре
 /  Алиса Громова

Самара, 10 января. Со второй попытки властям областного центра удалось провести торги по определению подрядчика на отлов, стерилизацию и вакцинацию бродячих животных. На первый тендер никто не заявился.

Первоначально из городского бюджета на эти цели была выделена сумма в 11,5 млн рублей. Но желающих освоить эти средства не нашлось. На повторные торги была заявлена уже значительно большая стартовая цена — 27,352 млн рублей. Единственным участником стало ООО «Добрые люди», уже прежде выигрывавшее подобные тендеры. Причем окончательная стоимость лота оказалась почти вдвое меньшей — 14,753 млн рублей.

Согласно данным из открытых источников, руководитель ООО «Добрые люди» прежде возглавлял фирму, занимавшуюся продажей мясных изделий. Летом 2020 года «Добрые люди» получили от администрации Самары контракт на содержание и управление питомником, рассчитанным на 300 собак и 50 кошек.

Подробнее о ситуации с бродячими животными в Самарской области рассказывал ФАН в своем расследовании.

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самара отлов собак бродячие животные
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