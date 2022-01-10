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Уволенного молодежного министра в Самаре наказали за новогоднюю стрельбу из карабина
Общество
Уволенного молодежного министра в Самаре наказали за новогоднюю стрельбу из карабина
wikipedia.org  /  Sinodov

Самара, 10 января. Скандальная история с теперь уже бывшим министром труда молодежного правительства Самарской области Михаилом Донцом получила продолжение. Районный суд оценил штрафом стрельбу из карабина в новогоднюю ночь.

Свое противоправное действие молодой человек сам выложил в соцсетях. Это оказалось составом правонарушения «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». Согласно пункту 20.13 КоАП РФ Кировский районный суд города Самары назначил Михаилу Донцу штраф в размере 40 тысяч рублей.

«Возмутителя самарского спокойствия Михаила Донца  — трудно назвать моим хорошим знакомым. Честно говоря, даже не очень его помню. В качестве волонтера он участвовал в одной из наших акций. Тем не менее, ответственности с «Молодой гвардии» и с Олеси Дворцовой, чьим помощником Донец являлся, это не снимает»,  — высказался в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Как ранее уже сообщал ФАН, депутат самарской гордумы Олеся Дворцова, начинавшая вхождение в политику в качестве помощницы Хинштейна, уже отобрала у Донца удостоверение своего помощника. Кроме того, провинившегося экс-министра вывели из состава молодежного правительства Самарской области.

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самара скандал самарская область молодежный парламент
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