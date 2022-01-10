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Власти Самары не разместили на остановках информацию о закрытии трамвайного движения
Общество
Власти Самары не разместили на остановках информацию о закрытии трамвайного движения
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 10 января. С сегодняшнего дня в областном центре закрыто движение пяти маршрутов трамваев по улице Галактионовской на участке от Красноармейской до Полевой. Перекрытие будет действовать три года, но информации об этом на остановках нет.

Закрытие движения связано с подготовкой к строительству станции метро «Театральная» возле площади Куйбышева. По уверениям главы самарского региона Дмитрия Азарова, станция и тоннель до нее будут построены в рекордно короткие сроки. «Театральная» должна будет принять пассажиров в 2024 году.

Соответственно, на три года закрывается и трамвайное движение по улице Галактионовской. Вагоны пойдут в объезд по улице Арцыбушевской. Но информации об этом на трамвайных остановках нет.

«Информация была размещена в пабликах департамента, на сайте мэрии и в СМИ. Расклейка объявлений на остановках запрещена», — отреагировал на возмущение горожан представитель самарского дептранса в официальном Twitter-аккаунте департамента.

По телефону горячей линии дептранса корреспонденту ФАН ответили, что за остановки отвечает департамент городского хозяйства. По предоставленному номеру автоответчик предложил отправить факс.

Транспортное приложение «Прибывалка», как выяснил ФАН, также выдает устаревшую информацию по остановкам на улице Галактионовской, не соответствующую реальному движению трамваев.

Ранее ФАН сообщал, что шесть старых трамваев Tatra-T3 в Самаре оснастят системами видеонаблюдения. На это из городского бюджета будет потрачено 872 тыс. рублей.

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