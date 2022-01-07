На лыжной базе в Тольятти умер 44-летний мужчина

Тольятти, 7 января. Трагедия произошла на лыжной базе в Тольятти. Приехавшему позаниматься спортом мужчине стало плохо, и он упал. Прибывшие медики ничем не смогли помочь, сердце остановилось.

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Родственники и знакомые в комментариях в соцсетях сообщили, что мужчину звали Олег, ему было 44 года. Он вел здоровый образ жизни, не пил и не курил, занимался спортом. Без отца остались двое полуторагодовалых мальчиков-близнецов.

Меньше месяца назад 51-летний мужчина умер в Самаре на трибуне стадиона во время футбольного матча «Крыльев Советов» и «Рубина».