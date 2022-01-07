Из торговых центров Самары экстренно эвакуируют посетителей

Самара, 7 января. Практически во всех крупных торговых центрах города в данный момент проводится эвакуация посетителей. На момент подготовки этого материала известно, что эвакуированы ТЦ «Вива Ленд», «Гудок», «Космопорт». Соответствующие фото размещены в городских пабликах в соцсетях.

По неподтвержденной информации в комментариях, аналогичные события происходят также в ТЦ «Мега», «Эль Рио» и «Парк Хаус». В ТРК «Аврора» на эту минуту, как сообщают очевидцы, пока все спокойно, но посетителей уже предупредили, что может начаться эвакуация.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области ФАН сообщили, что не располагают информацией о причинах происходящего. Тем временем поступают неофициальные сведения, что посетителей ТЦ эвакуируют и в других регионах России — в частности, в Ростове-на-Дону.

Ранее ФАН сообщал о том, что полицейские проверяют информацию о взрыве самодельного взрывного устройства в жилом доме в Ростове-на-Дону.