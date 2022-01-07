Первым новичком «Крыльев Советов» станет 18-летний уроженец Якутска из «Химок»

Самара, 7 января. Первым новичком «Крыльев Советов» в 2022 году, скорее всего, будет Артем Соколов из подмосковных «Химок». Официальная информация на этот счет, вероятно, будет озвучена после праздничных дней.

18-летний Соколов родился в Якутске и поначалу занимался дзюдо. В подростковом возрасте был принят в академию «Чертаново». За этот клуб дебютировал, когда команду возглавлял нынешний главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.

В «Химки» перешел летом 2021 года и успел принять участие в 14 матчах, в том числе выходя в нескольких играх в стартовом составе. Во встрече с «Уфой» отметился голевой передачей.

Осенью шли разговоры об интересе к футболисту со стороны московского «Спартака». Сейчас в «Спартак» из «Крыльев Советов» переходит другой экс-чертановец — Данил Пруцев. Учитывая, что оба футболиста сотрудничают с агентством Павла Андреева, вполне вероятно, что эти сделки взаимосвязаны. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Соколова на данный момент в 600 тысяч евро, но, скорее всего, сумма компенсации будет значительно меньшего порядка. В «Химки» из «Чертаново», по данным этого же источника, футболист переходил за 23 тысячи евро.

Поскольку Соколов на поле выполняет роль атакующего полузащитника, его стоит рассматривать как вариант замены не опорника Пруцева, а форварда Сергеева, чей переход в санкт-петербургский «Зенит», по сведениям ФАН, находится в завершающей стадии оформления. Ранее в качестве замены Сергееву в Самаре рассматривался Артем Максименко из «Урала», но, судя по всему, трансфер Артема Соколова исключает этот вариант.