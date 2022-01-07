Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 11:19
11:18
Политика
Политолог Бредихин заявил о превращении революции Казахстана в полномасштабную войну
11:18
Шоу-бизнес
Бритни Спирс выпила первый бокал красного вина за 13 лет
11:18
Общество
Уникальные берлоги для медведей появятся в новосибирском зоопарке
11:16
Происшествия
Домушники в канун Рождества обокрали квартиру петербургского пенсионера на 10 млн рублей
11:16
Общество
Вирусолог Аграновский об опасности французского штамма: «Может частично уходить от вакцин»
11:16
Общество
Ежедневное употребление картофеля может снизить риск инсульта на 40%
11:15
Общество
Депутат Госдумы Милонов призвал сажать в тюрьму за оккультно-мистическую деятельность
11:12
Общество
Аэропорт Нур-Султана начал работу в штатном режиме
11:11
Армия
МО РФ: командующий ВДВ Сердюков назначен руководителем миротворцев ОДКБ в Казахстане
11:07
Происшествия
Sputnik Казахстан: вооруженные банды начали отступать из Алма-Аты
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Юного министра труда в Самаре вывели из правительства после скандала на Новый год
Общество
Юного министра труда в Самаре вывели из правительства после скандала на Новый год
molprav63.ru  /  Молодежное правительство Самарской области

Самара, 7 января. В регионе опубликовали новый состав молодежного правительства Самарской области. В этом списке не оказалось Михаила Донца, ставшего скандально знаменитым после празднования им Нового года.

21-летний Михаил Донец — студент технического университета и предприниматель, позиционирующий себя как «хозяин маркетплейсов». Он получил пост молодежного министра труда, занятости и миграционной политики перед самыми новогодними праздниками, 20 декабря. Прежде был замечен в качестве провокатора во время избирательной кампании в губернскую думу на встречах с населением одного из оппозиционных кандидатов. Также имел удостоверение помощника депутата самарской гордумы Олеси Дворцовой.

Свои новогодние похождения Донец неосмотрительно выложил в сториз соцсети. Как зафиксировали ознакомившиеся с его «творчеством» пользователи, молодой политик хвастался большим количеством денег, собирался устроить себе кастинг девушек модельной внешности на должность помощницы, пел нецензурные песни, стрелял в воздух из карабина и в итоге оказался в хирургическом отделении больницы.

Моральный облик юного министра труда оценил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Олеся Дворцова отобрала удостоверение помощника у молодого человека, позволившего эту выходку. Надеюсь, из состава молодежного правительства он также будет выведен», — написал парламентарий в своем Twitter-аккаунте.

После скандала Михаил Донец опубликовал извинения за свои поступки. Но это ему не помогло. Как следует из окончательного списка молодежного правительства региона, фамилия Донца там отсутствует даже в числе резервистов.

Ранее ФАН сообщал, что правительство Самарской области временно запретило ввоз крупного рогатого скота и животноводческой продукции из Казахстана и Оренбургской области.

 

Вернуться назад
Все новости / Общество / Юного министра труда в Самаре вывели из правительства после скандала на Новый год
самара скандал самарская область молодежный парламент
Комментировать