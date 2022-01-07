Юного министра труда в Самаре вывели из правительства после скандала на Новый год

Самара, 7 января. В регионе опубликовали новый состав молодежного правительства Самарской области. В этом списке не оказалось Михаила Донца, ставшего скандально знаменитым после празднования им Нового года.

21-летний Михаил Донец — студент технического университета и предприниматель, позиционирующий себя как «хозяин маркетплейсов». Он получил пост молодежного министра труда, занятости и миграционной политики перед самыми новогодними праздниками, 20 декабря. Прежде был замечен в качестве провокатора во время избирательной кампании в губернскую думу на встречах с населением одного из оппозиционных кандидатов. Также имел удостоверение помощника депутата самарской гордумы Олеси Дворцовой.

Свои новогодние похождения Донец неосмотрительно выложил в сториз соцсети. Как зафиксировали ознакомившиеся с его «творчеством» пользователи, молодой политик хвастался большим количеством денег, собирался устроить себе кастинг девушек модельной внешности на должность помощницы, пел нецензурные песни, стрелял в воздух из карабина и в итоге оказался в хирургическом отделении больницы.

Моральный облик юного министра труда оценил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Олеся Дворцова отобрала удостоверение помощника у молодого человека, позволившего эту выходку. Надеюсь, из состава молодежного правительства он также будет выведен», — написал парламентарий в своем Twitter-аккаунте.

После скандала Михаил Донец опубликовал извинения за свои поступки. Но это ему не помогло. Как следует из окончательного списка молодежного правительства региона, фамилия Донца там отсутствует даже в числе резервистов.

Ранее ФАН сообщал, что правительство Самарской области временно запретило ввоз крупного рогатого скота и животноводческой продукции из Казахстана и Оренбургской области.