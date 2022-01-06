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Шесть старых трамваев в Самаре оснастят видеонаблюдением за 872 тыс. рублей
Общество
Шесть старых трамваев в Самаре оснастят видеонаблюдением за 872 тыс. рублей
vk.com  /  Дептранс г.о. Самара

Самара, 6 января. На портале госзакупок появился лот, согласно условиям которого поставщик должен обеспечить самарскому трамвайно-троллейбусному управлению шесть комплектов систем видеонаблюдения. Их планируют установить на трамваи Tatra-T3, эксплуатирующиеся в городе еще с советских времен.

Как выяснил ФАН из аукционной документации, в комплекты должны входить вандалозащищенный, виброзащищенный транспортный видеорегистратор, транспортные видеокамеры с микрофонами, транспортный монитор, жесткий диск, кабельные линии передачи данных, преобразователь напряжения и разъем межвагонной сцепки.

Судя по этому описанию, системами видеонаблюдения собираются оснастить двухвагонные составы. Начальная цена лота — 872 079 рублей.

Ранее ФАН сообщал о том, что с 1 января 2022 года подорожал проезд как на муниципальном, так и коммерческом общественном транспорте Самары.

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самара общественный транспорт трамваи видеонаблюдение
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