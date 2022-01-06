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Самарская область запретила ввоз животноводческой продукции из Казахстана
Общество
Самарская область запретила ввоз животноводческой продукции из Казахстана
ИА «Народные новости».  / 

Самара, 6 января. Правительство региона выпустило постановление о запрете на ввоз животноводческой продукции из Казахстана. Это никак не связано с политическими событиями в соседнем государстве. Запрет введен в связи со вспышкой заболевания ящуром у крупного рогатого скота.

Случаи болезни были зафиксированы в Актюбинской области Казахстана, а также на территории России — в Оренбургской области. В связи с этим самарские власти наложили ограничение на ввоз как самого крупного рогатого скота из Казахстана и Оренбургской области, так и продукции животноводства из сопредельного государства и соседнего региона.

«Это заболевание отнесено к категории особо опасных. К счастью, в Самарской области случаев ящура пока нет и, надеюсь, не будет, но существует серьезная опасность завоза инфекции. Мы должны сделать все возможное для предотвращения ее распространения, посты на дорогах необходимо выставить немедленно», — заявил глава регионального правительства Виктор Кудряшов.

Если ситуация будет развиваться благоприятно, ограничения могут быть сняты примерно через месяц.

Ранее ФАН сообщал, что трасса «М5. Подъезд к Оренбургу» недалеко от границы Самарской и Оренбургской областей перекрывалась на двое суток в связи с сильным снегопадом.

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казахстан самарская область оренбургская область животноводство ящур
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