Более половины жителей Самарской области вакцинировались от COVID-19

Самара, 6 января. На первом в новом году заседании регионального оперштаба были озвучены цифры, характеризующие темпы вакцинации от COVID-19. Всего прививку сделали 1 млн 636 тыс. жителей области, это 51,9% от общей численности населения региона.

Если ориентироваться на плановые показатели, то от поставленной нормы вакцинировалось 80,4%. При этом в семи муниципальных районах план уже выполнен. В целом Самарская область по охвату вакцинацией от COVID-19 занимает 8-е место в стране. 232 тысячи человек (46,8% от плана) уже вакцинировались повторно.

Медики констатируют снижение цифр заболеваемости COVID-19 по региону, в то же время увеличилось число поставленных диагнозов ОРВИ.

Ранее ФАН сообщал, что в самарских торговых центрах можно в течение праздничных дней бесплатно пройти экспресс-тестирование на COVID-19.