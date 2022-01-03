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Отделка отваливается: появились фото изнутри нового дворца спорта в Самаре
Общество
Отделка отваливается: появились фото изнутри нового дворца спорта в Самаре
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 3 января. Жители областного центра опубликовали в соцсетях фотографии из нового дворца спорта, сданного в эксплуатацию в сентябре 2021 года. На кадрах видно отваливающиеся элементы внутренней отделки.

Отделка отваливается: появились фото изнутри нового дворца спорта в Самаре
vk.com / PrtScr Подслушано.Самара

В комментариях к изображениям жители города предполагают, что таковы последствия ускоренного строительства и стремления сдать объект в эксплуатацию раньше намеченного срока. Кто-то, впрочем, не видит в этом ничего криминального.

«Начали эксплуатировать, все косяки и недоделки будут всплывать. То, что на фото указано — мелочевка, которая доделывается за 10 минут. Все в рамках гарантийных обязательств подрядчики доделают», — считает житель Самары Роман Горячкин.

С завтрашнего дня во дворце спорта будет работать бесплатный крытый каток. В связи с действующими COVID-ограничениями запускать желающих будут сеансами и по предварительной записи.

Ранее ФАН сообщал, что в самарском регионе в течение недели погода совершит несколько скачков от морозов к оттепелям и обратно.

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самара брак строительство дворец спорта
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