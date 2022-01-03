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Экспресс-тесты на COVID-19 можно сдать бесплатно в праздники в самарских ТЦ
Общество
Экспресс-тесты на COVID-19 можно сдать бесплатно в праздники в самарских ТЦ
Управление информационной политики Мининформ РК  / 

Самара, 3 января. В регионе в течение праздничных выходных любой желающий сможет пройти экспресс-тестирование на COVID-19. Результат теста будет готов за 15 минут. На эти цели правительством области было выделено 92 млн рублей.

В Самаре пункты тестирования работают в торговых центрах «Космопорт», «Аврора» и «Гудок». В Тольятти можно обратиться в ТЦ «Русь» и «Парк Хаус». 

В Новокуйбышевске тестирование организовано в ТЦ «Сити Парк», в Сызрани — в драмтеатре имени А.Н. Толстого, в Чапаевске — в городском ДК.

Все пункты будут функционировать по 9 января, точное время их работы опубликовано на сайте регионального минздрава.

Ранее ФАН сообщал, что во второй половине января на площадках сбора мусора и возле ТЦ «Мега» в Самаре будет организован сбор новогодних елок для последующей переработки в щепу.

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