В Самаре нашли применение выброшенным новогодним елкам

Самара, 3 января. Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами рассказал, как поступит в этом году с выброшенными новогодними елками. Они будут свозиться на специальную площадку, где дробильная машина переработает деревья в щепу.

Получившийся материал служит отличной мягкой подстилкой для животных. В 2022 году щепа будет безвозмездно передана в конно-спортивный клуб в поселке Власть Труда. Оставшуюся часть раздадут всем желающим.

Акцию «Подарите елке вторую жизнь» компания «ЭкоСтройРесурс» проводит третий год подряд. Участие в ней не составляет большой сложности. Горожан просят обязательно освободить елки от всех украшений, включая мишуру, и оставить возле ближайших мусорных контейнеров.

«Сбор елок с контейнерных площадок Самары региональный оператор начнет во второй половине января, после завершения новогодних праздников», — уточнили в ООО «ЭкоСтройРесурс».

Также по пятницам, субботам и воскресеньям с 14 по 30 января елки будут собирать на специальной площадке напротив магазина IKEA в Крутых Ключах.

Ранее ФАН сообщал о призыве самарских коммунальщиков к горожанам не спускать в унитаз остатки еды с новогоднего стола.