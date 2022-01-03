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В Самаре нашли применение выброшенным новогодним елкам
Общество
В Самаре нашли применение выброшенным новогодним елкам
ecostr.ru  /  ООО ЭкоСтройРесурс

Самара, 3 января. Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами рассказал, как поступит в этом году с выброшенными новогодними елками. Они будут свозиться на специальную площадку, где дробильная машина переработает деревья в щепу.

Получившийся материал служит отличной мягкой подстилкой для животных. В 2022 году щепа будет безвозмездно передана в конно-спортивный клуб в поселке Власть Труда. Оставшуюся часть раздадут всем желающим.

Акцию «Подарите елке вторую жизнь» компания «ЭкоСтройРесурс» проводит третий год подряд. Участие в ней не составляет большой сложности. Горожан просят обязательно освободить елки от всех украшений, включая мишуру, и оставить возле ближайших мусорных контейнеров.

«Сбор елок с контейнерных площадок Самары региональный оператор начнет во второй половине января, после завершения новогодних праздников», — уточнили в ООО «ЭкоСтройРесурс».

Также по пятницам, субботам и воскресеньям с 14 по 30 января елки будут собирать на специальной площадке напротив магазина IKEA в Крутых Ключах.

Ранее ФАН сообщал о призыве самарских коммунальщиков к горожанам не спускать в унитаз остатки еды с новогоднего стола.

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самара экология самарская область новогодняя елка вывоз мусора
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