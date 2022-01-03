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Неприятный сюрприз: в Самаре подорожал проезд в маршрутках
Общество
Неприятный сюрприз: в Самаре подорожал проезд в маршрутках
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 3 января. С начала нового года в областном центре подорожал проезд в общественном транспорте. Вслед за перевозчиками, работающими по муниципальному заказу, тарифы подняли и на коммерческих маршрутах.

Во всех случаях стоимость одной поездки повысилась на 3 рубля. В маршрутках тариф поменялся с 35 на 38 рублей, в муниципальном транспорте при оплате наличными средствами — с 32 до 35 рублей, при списании с банковской или транспортной карты — с 29 до 32 рублей.

Причем если о повышении цен на городском муниципальном транспорте было объявлено заранее, то владельцы маршруток о грядущем удорожании не предупреждали. Новые таблички с надписью «38 рублей» стали для горожан неприятным новогодним сюрпризом.

Ранее ФАН публиковал расценки на туристический поезд Самара — Великий Устюг — Киров — Самара. Поездка к Деду Морозу и Кикиморе Вятской может обойтись в сумму свыше 47 тысяч рублей на человека.

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