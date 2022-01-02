Уходящего в «Зенит» Сергеева в «Крыльях» может заменить Максименко

Самара, 2 января. Первым трансфером «на вход» для самарских «Крыльев Советов» может стать переход Артема Максименко из «Урала». Возможно, сделка состоится уже в ближайшие дни.

23-летний футболист блеснул в первой половине прошлого сезона в ФНЛ в составе столичного «Велеса». Он забил тогда за полгода 9 мячей, в том числе в ворота «Крыльев Советов», после чего перешел в клуб РПЛ «Урал» из Екатеринбурга. Там за календарный год он забил всего один мяч, выходя преимущественно на замену.

В «Велесе» игрок раскрылся в качестве левого атакующего полузащитника. В нынешних «Крыльях Советов» на этой позиции играет Антон Зиньковский, недавно продливший контракт с самарским клубом. А «на подхвате» у него — 17-летний Сергей Пиняев. На противоположном краю самарской атаки ярко проявляет себя Роман Ежов, а на замену ему выходит Данил Липовой.

Так что, вполне вероятно, Максименко в «Крыльях» рассматривают в качестве возможной замены форварду Ивану Сергееву, переходящему в санкт-петербургский «Зенит». Переговорный процесс с питерским клубом поставлен на паузу в связи с новогодними праздниками, но все идет к тому, что переход состоится.

Предполагаемый трансфер Максименко вписывается в озвученную концепцию привлечения в «Крылья Советов» игроков и тренеров, причастных к самарскому региону. Артем Максименко родился в Тольятти и воспитывался как футболист в Академии имени Коноплева — как раз в тот период, когда там команду мастеров возглавлял нынешний главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.

Помимо Сергеева, команду из Самары в это трансферное окно покинет, вероятнее всего, полузащитник Данил Пруцев, переходящий в московский «Спартак». Ранее «Крылья Советов» не стали продлевать контракт с алжирским защитником Мехди Зеффаном.