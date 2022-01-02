Самарцам предлагают съездить на поезде к Деду Морозу и Кикиморе за 47 тысяч рублей

Самара, 2 января. Побывать в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге жители региона могут, купив билет на специальный туристический поезд. В программе также значится посещение города Кирова и Кикиморы Вятской.

Поезд стартует из Самары вечером 4 января. По пути следования он сделает остановки в Сызрани, Саранске, Нижнем Новгороде и Кирове. Весь день 6 января туристы проведут в Великом Устюге у Деда Мороза, затем ночью состав перевезет их в Киров. Именно там гости города встретят Рождество, побывают в гостях у Кикиморы Вятской, смогут покататься на тюбингах и надувных бананах по снегу. По завершении светового дня поезд отправится в обратный путь и на следующий день к обеду вернется в Сызрань, а затем и в Самару.

Стоимость поездки разнится от класса обслуживания и возраста пассажиров. В плацкартных билет стоит 19 900 рублей для детей до 9 лет, 21 300 — для 10-17-летних и 25 950 рублей — для взрослых. В купейных вагонах тарифная сетка составляет соответственно 35 900, 44 300 и 47 200 рублей. Можно выкупить и дополнительные места в купе — по 25 000 рублей за каждую полку.

Любопытно, что в эти же дни Дед Мороз из Великого Устюга передвигается по железной дороге в составе специального поезда-резиденции, останавливаясь в различных городах России, и вернется на «родину» только 15 января. В Самаре этот поезд гостил еще 17 декабря, а сегодня он сделал остановку в Ростове-на-Дону, двигаясь по направлению из Сочи в Москву и Санкт-Петербург.