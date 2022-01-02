Погода в Самаре за неделю совершит три скачка с 20-градусной амплитудой

Самара, 2 января. Метеочувствительным жителям региона в предстоящую неделю придется несладко. Погода в Самарской области совершит за короткое время три ощутимых скачка.

В воскресенье в регионе наблюдались дождь и мокрый снег при нулевой температуре. А уже к вечеру понедельника столбики термометров могут опуститься до минус 20 градусов. Но совсем ненадолго.

К вечеру четверга синоптики обещают дождь и повышение температуры воздуха до плюсовых значений. Утром в пятницу может быть плюс 3 градуса. Но в течение субботы температура начнет вновь резко понижаться и к воскресенью может достичь местами минус 18 градусов.

Столь скачкообразные изменения погоды будут сопровождаться довольно сильным ветром — до 13 метров в секунду.

Ранее ФАН сообщал, что из-за сильных осадков перекрыто движение на трассе «М5. Подъезд к Оренбургу» на территории Самарской области за Нефтегорском.