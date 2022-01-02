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Коммунальщики в Самаре призвали горожан не спускать салаты в унитаз
Общество
Коммунальщики в Самаре призвали горожан не спускать салаты в унитаз
samcomsys.ru  /  РКС-Самара

Самара, 2 января. Представители коммунальных служб напомнили жителям региона о необходимости соблюдать правила пользования канализацией. По их словам, за 2021 год рабочим более 5000 раз приходилось выезжать на ликвидацию засоров, причиной которой являлись бытовые и пищевые отходы, спущенные в канализационную систему.

«В предпраздничные и праздничные дни самарцы часто забывают о правилах пользования водоотведением и сбрасывают в унитазы все, что не смогли доесть или не донесли до мусорки: картофельные очистки, яичную скорлупу, остатки еды, салфетки, новогодние украшения и т. д.», — делится наблюдениями пресс-служба «РКС-Самара».

Коммунальщики предсказывают, что даже если с подобными отходами справляется сантехника в квартирах, затор образуется затем в канализационных трубах.

«Из-за салата, спущенного в унитаз, по улице потечет зловонная жидкость», — живописуют последствия в «РКС-Самара».

Организация опубликовала список того, что ни в коем случае нельзя отправлять в канализацию. В этом списке: очистки продуктов и остатки еды, средства гигиены и подгузники, ватные палочки, наполнители для кошачьих лотков, бумага, тряпки, лекарства, жир и даже окурки со спичками.

Ранее ФАН сообщал о списке запретов, которые перечислены в приказе управления ЗАГС по Самарской области.
 

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самара канализация коммунальные службы
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