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Возле загсов в Самаре запретили бросать лепестки и монеты
Общество
Возле загсов в Самаре запретили бросать лепестки и монеты
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 2 января. Новый порядок заключения брака в торжественной обстановке на территории региона опубликован и вступил в силу перед самым Новым годом. В приказе управления ЗАГС по Самарской области прописано немало неожиданных запретов.

Так, традиция осыпать молодоженов на выходе из загса лепестками цветов, монетами, конфетами теперь согласно приказу входит в понятие «мусорить» и соответственно в список того, чего делать на свадебной церемонии не допускается.

Также нельзя заходить в зал для бракосочетания с крупногабаритными предметами, даже если это подарки. Не пустят на церемонию тех, кто пришел с животными, птицами, насекомыми.

Во время церемонии нельзя вести беседы по мобильному телефону и вообще громко разговаривать. Запрещено использовать собственную музыкальную технику, пользоваться электрическими розетками, двигать мебель. Фейерверки у дверей загса — также под запретом.

Список, включающий в себя в общей сложности 14 подпунктов, не является исчерпывающим. То, на что у составителей приказа не хватило фантазии, укладывается в формулу «иные действия, способные повлечь нарушение порядка церемонии либо привести к повреждению и порче имущества».

Как выяснил ФАН, аналогичные приказы опубликованы в конце календарного года и в ряде других регионов России, причем список запрещенных действий может отличаться в деталях. Так, в Алтайском крае прописан запрет «издавать иные звуки» во время церемонии бракосочетания.

Тем временем в Самарской области в числе послаблений, касающихся антиковидных ограничений, разрешили присутствие на церемонии бракосочетания более 10 человек. Правда, с оговоркой, что площадь помещения должна обеспечить социальную дистанцию для всех участников торжества.

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