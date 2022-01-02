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Снегопад заблокировал движение по федеральной трассе между Самарой и Оренбургом
Общество
Снегопад заблокировал движение по федеральной трассе между Самарой и Оренбургом
vk.com  /  УГИБДД по Самарской области

Самара, 2 января. Из-за погодных условий заблокировано движение пассажирского и грузового автотранспорта по трассе «М5. Подъезд к Оренбургу». Речь об участке дороги между Нефтегорском и границей с Оренбургской областью недалеко от Бузулука.

На этой территории, по данным погодных информеров, наблюдается дождь со снегом и сильный порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, осадки должны прекратиться к утру 3 января.

«Движение легкового транспорта осуществляется по автодороге Богатое  — «Самара — Оренбург»,  — сообщили в ГИБДД по Самарской области.

ФАН публикует схему закрытого и участка и предлагаемого объезда.

Снегопад заблокировал движение по федеральной трассе между Самарой и Оренбургом
Федеральное агентство новостей / Евгений Егоров

Ранее ФАН опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом на трассе в Рязанской области.

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гибдд снегопад самарская область оренбургская область объезд трасса м5
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