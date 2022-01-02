Снегопад заблокировал движение по федеральной трассе между Самарой и Оренбургом

Самара, 2 января. Из-за погодных условий заблокировано движение пассажирского и грузового автотранспорта по трассе «М5. Подъезд к Оренбургу». Речь об участке дороги между Нефтегорском и границей с Оренбургской областью недалеко от Бузулука.

На этой территории, по данным погодных информеров, наблюдается дождь со снегом и сильный порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, осадки должны прекратиться к утру 3 января.

«Движение легкового транспорта осуществляется по автодороге Богатое — «Самара — Оренбург», — сообщили в ГИБДД по Самарской области.

ФАН публикует схему закрытого и участка и предлагаемого объезда.

Федеральное агентство новостей / Евгений Егоров

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