Снегопад заблокировал движение по федеральной трассе между Самарой и Оренбургом

Самара, 2 января. Из-за погодных условий заблокировано движение пассажирского и грузового автотранспорта по трассе «М5. Подъезд к Оренбургу». Речь об участке дороги между Нефтегорском и границей с Оренбургской областью недалеко от Бузулука.
На этой территории, по данным погодных информеров, наблюдается дождь со снегом и сильный порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, осадки должны прекратиться к утру 3 января.
«Движение легкового транспорта осуществляется по автодороге Богатое — «Самара — Оренбург», — сообщили в ГИБДД по Самарской области.
ФАН публикует схему закрытого и участка и предлагаемого объезда.
Федеральное агентство новостей / Евгений Егоров
Ранее ФАН опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом на трассе в Рязанской области.