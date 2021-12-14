Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 22:15
22:06
Политика
Депутат Рады Рудик увидела возможность остановки «СП-2» при помощи Германии
22:00
Экономика
Публицист Анпилогов: «Транзитный коридор через Россию стал надежнее и дешевле Суэцкого канала»
21:47
Весь мир
Двое миротворцев ООН получили ранения при взрыве в Мали
21:39
Происшествия
Спасателям удалось локализовать пожар в офисном помещении на северо-западе Петербурга
21:24
Происшествия
Глава Ставрополя Владимиров: в результате пожара на газопроводе никто не пострадал
21:23
Происшествия
Тело 60-летнего мужчины нашли в здании МХАТ
21:18
Весь мир
В Эр-Рияде начинается 42-й саммит стран ССАГПЗ
21:16
Общество
Физик-эколог Бодров предупредил о надвигающейся на Петербург природной катастрофе
21:12
Общество
Потеря веса, кожные изменения и анемия могут быть признаками развития рака
21:07
Весь мир
Финансовый нокаут: Эрдоган теряет популярность даже в своем родном регионе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Самарские предприниматели получили 770 млн рублей компенсации за нерабочие дни
Общество
Самарские предприниматели получили 770 млн рублей компенсации за нерабочие дни
Федеральное агентство новостей  / 

Самара, 14 декабря. Более 11 тысяч предпринимателей в регионе обратились за безвозмездным грантом. Эта мера поддержки предусмотрена для бизнеса, действующего в сферах, наиболее пострадавших от введения нерабочих дней, которые в Самарской области длились с 25 октября по 7 ноября.

На выплаты могут претендовать также социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в реестр Минэкономразвития РФ. На поддержку бизнеса и НКО в регионе уже направлено более 770 млн рублей.

Размер гранта составляет 12 792 рубля (1 МРОТ) на одного работника. Если предприниматель не нанимает сотрудников, он имеет право оформить выплату и на себя лично.

«Естественно, эти средства — серьезное подспорье, например, на погашение аренды. Безусловно, это помощь для меня. Важно, что с гранта не нужно платить налоги», — делится Анастасия Струганова, руководитель студии здоровья «Зебра».

Заявления на грант принимаются до 15 декабря 2021 года.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области проиндексируют социальные выплаты ветеранам и еще ряду категорий льготников.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Самарские предприниматели получили 770 млн рублей компенсации за нерабочие дни
грант самарская область меры поддержки
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать