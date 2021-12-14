Самарские предприниматели получили 770 млн рублей компенсации за нерабочие дни

Самара, 14 декабря. Более 11 тысяч предпринимателей в регионе обратились за безвозмездным грантом. Эта мера поддержки предусмотрена для бизнеса, действующего в сферах, наиболее пострадавших от введения нерабочих дней, которые в Самарской области длились с 25 октября по 7 ноября.

На выплаты могут претендовать также социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в реестр Минэкономразвития РФ. На поддержку бизнеса и НКО в регионе уже направлено более 770 млн рублей.

Размер гранта составляет 12 792 рубля (1 МРОТ) на одного работника. Если предприниматель не нанимает сотрудников, он имеет право оформить выплату и на себя лично.

«Естественно, эти средства — серьезное подспорье, например, на погашение аренды. Безусловно, это помощь для меня. Важно, что с гранта не нужно платить налоги», — делится Анастасия Струганова, руководитель студии здоровья «Зебра».

Заявления на грант принимаются до 15 декабря 2021 года.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области проиндексируют социальные выплаты ветеранам и еще ряду категорий льготников.