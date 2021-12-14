Семь дней операции: самарские хирурги спасли жизнь младенца с редкой патологией

Самара, 14 декабря. В областной детской клинической больнице имени Н. И. Ивановой хирурги провели уникальную операцию и спасли жизнь новорожденному ребенку. Они вернули в брюшную полость внутренние органы, которые развивались и росли «снаружи», в пупочном канатике.

Областной центр коррекции врожденных пороков развития новорожденных детей при хирургическом отделении клиники специализируется на подобных операциях. Но особенность этого случая была в том, что омфалоцеле (грыжа пупочного канатика) оказалась не средних размеров, как предполагалось после УЗИ, а очень большой.

«Поместить все органы обратно одномоментно не представлялось возможным, так как объем брюшной полости этого не позволял сделать, и органы могли погибнуть от ишемии (сильное сдавление нарушило бы кровоснабжение). Приняли решение поэтапно погружать органы в брюшную полость. Это был очень сложный момент. Чем дольше органы находились вне брюшной полости, тем больше был шанс их инфицирования», — рассказал подробности проводивший операцию зав. хирургическим отделением Евгений Новоженов.

Хирурги (ассистировал Новоженову также врач Артем Изосимов) проводили погружение органов постепенно, каждые 4-6 часов в течение семи дней. Попутно обнаружилось, что у ребенка также аномально расположен кишечник, врачи устранили и этот дефект. Все это время жизнь ребенка поддерживали анестезиологи-реаниматологи под руководством Ирины Садовской, заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии.

После операции мальчик, которого назвали Мироном, больше месяца провел в отделении патологии, но теперь выписался, находится дома и чувствует себя хорошо.

«Он лежал весь в системах. У него пропал сосательный рефлекс и глотательный. За время, проведенное в отделении патологии, мы научились заново кушать. Сейчас сынок чувствует себя хорошо. Аппетит хороший, постепенно набирает вес. Мы благодарим всех врачей и медицинских сестер за их профессионализм, за труд, за помощь и спасение жизни Мирона», — сказала мама малыша Юлия.

Ранее ФАН рассказывал, что самарские ученые обучили нейросеть навыкам, которые пригодятся для отпугивания птиц в аэропортах.