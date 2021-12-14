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Оперштаб в Самаре принял решения по ночной работе общепита и утренниках в детсадах
Общество
Оперштаб в Самаре принял решения по ночной работе общепита и утренниках в детсадах
 /  Невские Новости

Самара, 14 декабря. Региональный оперштаб принял ряд решений в связи с эпидемиологической ситуацией по COVID-19. Они касаются работы больничных стационаров, общепита, аэропорта и детсадов.

Количество больных COVID-19 в стационарах Самарской области уменьшилось на 58% по сравнению с пиковыми значениями. В этой связи продолжается перевод лечебных учреждений региона в штатный режим. Но есть и «план Б» на случай ухудшения ситуации — обратного развертывания коечного фонда под COVID-госпитали.

Просьбы владельцев предприятий общепита разрешить им работу в ночное время суток пока не удовлетворены. По мнению Роспотребнадзора, еще велики риски нового подъема заболеваемости, к рассмотрению этого вопроса оперштаб вернется через неделю.

В связи с появлением нового штамма «омикрон» в аэропорту Курумоч будет организовано выборочное тестирование граждан, прибывающих из-за рубежа. А те, кто прилетел из стран со сложной эпидситуацией, будут тестироваться поголовно.

Наконец, власти официально разрешили присутствие родителей на утренниках в детских садах. Но взрослые при этом должны иметь документ о пройденной вакцинации или QR-код. При этом сохраняется необходимость всех противоэпидемических мер. В частности, как ранее сообщал ФАН, помещения групп в детских учреждениях должны позволять соблюдать социальную дистанцию.

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самарская область covid-19 оперштаб
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