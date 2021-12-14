Суд в Самаре признал законным выделение земли под кладбище с крематорием

Самара, 14 декабря. Областной суд рассмотрел первый из двух исков региональной прокуратуры к властям сельского поселения Хорошенькое Красноярского района. Речь о выделении участка возле села Кривое Озеро под кладбище с крематорием. По мнению надзорного органа, решение собрания представителей принималось с нарушениями.

В частности, как считает прокуратура, сначала должна была быть проведена экологическая, а также гидрологическая экспертиза. Местные жители утверждают, что в предполагаемом месте будущих захоронений высоко располагаются грунтовые воды, которые, пройдя через кладбище, затем окажутся на полях и в источниках питьевой воды.

Ответчик сослался на нормы градостроительного кодекса, согласно которым экспертизу можно будет провести позже, при разработке проекта строительства объекта. Суд согласился с этим доводом и оставил в силе решение собрания представителей с.п. Хорошенькое «О создании мест погребения». Вердикт суда еще может быть оспорен в апелляционной инстанции.

На очереди — рассмотрение в областном суде еще одного иска прокуратуры по этой же теме. Он касается последующих решений собрания представителей сельского поселения — о внесении изменений в генплан поселения и в правила застройки и землепользования. По мнению надзорного органа, общественные слушания по этому вопросу были проведены чисто формально, по факту оповещение населения не проводилось. Рассмотрение этого иска было отложено до вынесения вышеупомянутого решения.

Ранее ФАН подробно излагал ситуацию со строительством крематория в Самарской области в своем расследовании.