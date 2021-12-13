Социальные выплаты ветеранам проиндексируют в Самарской области

Самара, 13 декабря. В регионе увеличат размер выплат ряду льготных категорий населения. В их числе ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий, получившие инвалидность участники боевых действий и члены семей погибших в боевых действиях.

Перерасчет выплат будет произведен сообразно индексу инфляции за уходящий год. Он составит 4,3%. В абсолютных цифрах, в частности, ветераны ВОВ и жертвы политрепрессий будут получать по 750 рублей в месяц, ветераны труда — 793 рубля.

Новый размер выплат начнет действовать с 1 января 2022 года. Соответствующее постановление подписал глава регионального правительства Виктор Кудряшов.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области с нового года на 10% вырастет размер взносов в фонд капитального ремонта для жителей многоквартирных домов.