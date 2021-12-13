Жительница Самары скончалась недалеко от стадиона, на котором двумя днями ранее умер болельщик

Самара, 13 декабря. Женщина умерла на трамвайной остановке на улице Ташкентской в областном центре. По свидетельствам очевидцев, она ехала в трамвае, и ей стало плохо. Женщина вышла на остановке «Московское шоссе» и упала.

Прохожие вызвали скорую помощь. Но прибывшие медики только констатировали смерть, сообщило издание 63.ru.

Это произошло в нескольких сотнях метров от областной клинической больницы имени Середавина. Также в непосредственной близости находится стадион «Солидарность Арена», где в субботу во время футбольного матча «Крыльев Советов» и «Рубина» прямо на трибуне умер болельщик. Две похожие смерти случились в течение менее чем двух суток примерно в одном районе.