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«Крылья Советов» расстались с Зеффаном и намерены приобрести «второго Соболева»
Спорт
«Крылья Советов» расстались с Зеффаном и намерены приобрести «второго Соболева»
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 13 декабря. «Крылья Советов» не стали продлевать контракт с защитником сборной Алжира Мехди Зеффаном. На это сам футболист намекнул еще несколько дней назад, опубликовав в своем Instagram-аккаунте пост со словами «Последняя неделя». Сегодня эту информацию клуб подтвердил официально.

Воспитанник лионского «Олимпика» Зеффан пришел в «Крылья» два года назад, вылетел вместе с командой в ФНЛ и вернулся обратно. Вероятно, он был одним из самых высокооплачиваемых футболистов нынешнего состава, так что непродлением контракта с ним в клубе разгрузили платежную ведомость.

Теперь из правых защитников в команде остались голландец Гленн Бейл и молодой белорус Дмитрий Прищепа, может закрыть эту позицию и не проходящий в нынешнем сезоне в основу капитан команды Дмитрий Кабутов.

Покинет команду по истечении контракта, вероятнее всего, и голкипер Евгений Фролов. Он в уходящем году пригодился только в серии пенальти в полуфинале Кубка России в Грозном, где взял два удара соперников и вывел команду в финал. Основной голкипер «Крыльев» — Иван Ломаев, а его сменщиком считается Богдан Овсянников, Фролов — только третий.

В СМИ появилась информация об интересе «Крыльев» к голкиперу белорусского БАТЭ Дениса Щербицкого. Но спортивный директор клуба Сергей Корниленко (тоже белорус) опроверг эти сведения, заявив, что у «Крыльев» очень качественная и укомплектованная вратарская линия.

Кроме того, стало известно, что самарский клуб проявляет заинтересованность в опорном полузащитнике красноярского «Енисея» Никите Раздорских. Полтора месяца назад именно его точный удар выбил «Крылья Советов» из розыгрыша Кубка России-2021/2022.

21-летний Раздорских — воспитанник барнаульского футбола. В свое время «Крылья Советов» взяли из «Томи» другого барнаульца — форварда Александра Соболева (тоже после того как он забил гол «Крыльям»). Поиграв в Самаре (и съездив в аренду в тот же красноярский «Енисей») Соболев получил вызов в сборную России и предложение от московского «Спартака». Вполне вероятно, что в этом смысле Раздорских может стать «вторым Соболевым».

Ранее ФАН сообщал, что победу над казанским «Рубином» самарские «Крылья Советов» посвятили памяти болельщика Вячеслава Непогожева, умершего на трибуне прямо во время матча этих команд.

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Все новости / Спорт / «Крылья Советов» расстались с Зеффаном и намерены приобрести «второго Соболева»
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