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Чиновники в Самаре пояснили, пустят ли взрослых на утренники в детсадах

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 13:50
Общество
Чиновники в Самаре пояснили, пустят ли взрослых на утренники в детсадах
кадр из м/ф «Дед Мороз и Серый Волк»  / 

Самара, 13 декабря. В twitter-аккаунтах различных органов власти региона и областного центра появились просьбы от родителей разрешить им присутствие на новогодних утренниках в детсадах. Год назад это было невозможно по противоэпидемическим соображениям.

На данный момент действует прошлогоднее постановление, согласно которому утренники в дошкольных учреждениях могут проводиться только в пределах одной группы и только с участием тех взрослых, которые постоянно контактируют с детьми. По сути, этот круг исчерпывается воспитателями и нянечками. Присутствие родителей и других родственников на празднике запрещено.

Родители на это возражают, что они все равно постоянно сталкиваются друг с другом в раздевалках, когда приводят детей в сад по утрам и уводят вечером. К тому же большая часть взрослых уже привилась от COVID-19.

«Решение о том, допускать ли родителей на праздники, принимает руководство конкретного дошкольного учреждения. Присутствие взрослых возможно, если размер помещения позволяет соблюсти все необходимые противоэпидемические меры, в частности, гарантировать социальную дистанцию в 1,5 метра. Решение должно приниматься по каждой конкретной группе заведующим детсадом», — пояснили ФАН в департаменте образования г.о. Самара.

Таким образом, даже внутри одного детского сада родителей могут пустить или не пустить на утренники разных групп в зависимости от тесноты помещений и количества малышей.

Ранее ФАН сообщал, что  прокуратура проверит факты стравливания детей между собой учителем одной из самарских гимназий.

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Все новости / Общество / Чиновники в Самаре пояснили, пустят ли взрослых на утренники в детсадах
самара детские сады утренники
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