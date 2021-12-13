Чиновники в Самаре пояснили, пустят ли взрослых на утренники в детсадах

Самара, 13 декабря. В twitter-аккаунтах различных органов власти региона и областного центра появились просьбы от родителей разрешить им присутствие на новогодних утренниках в детсадах. Год назад это было невозможно по противоэпидемическим соображениям.

На данный момент действует прошлогоднее постановление, согласно которому утренники в дошкольных учреждениях могут проводиться только в пределах одной группы и только с участием тех взрослых, которые постоянно контактируют с детьми. По сути, этот круг исчерпывается воспитателями и нянечками. Присутствие родителей и других родственников на празднике запрещено.

Родители на это возражают, что они все равно постоянно сталкиваются друг с другом в раздевалках, когда приводят детей в сад по утрам и уводят вечером. К тому же большая часть взрослых уже привилась от COVID-19.

«Решение о том, допускать ли родителей на праздники, принимает руководство конкретного дошкольного учреждения. Присутствие взрослых возможно, если размер помещения позволяет соблюсти все необходимые противоэпидемические меры, в частности, гарантировать социальную дистанцию в 1,5 метра. Решение должно приниматься по каждой конкретной группе заведующим детсадом», — пояснили ФАН в департаменте образования г.о. Самара.

Таким образом, даже внутри одного детского сада родителей могут пустить или не пустить на утренники разных групп в зависимости от тесноты помещений и количества малышей.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура проверит факты стравливания детей между собой учителем одной из самарских гимназий.