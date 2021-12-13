Нейросеть в Самаре обучили навыку, который поможет самолетам не сталкиваться с птицами

Самара, 13 декабря. В национальном исследовательском университете имени С.П. Королева ученые обучили нейросеть способности определять вид птицы по ее перу. Этот навык может использоваться не только чисто в научных целях. Он поможет организовать работу, предотвращающую столкновение самолетов с птицами в аэропортах.

«Анализ того, какие птицы были сбиты, позволяет понять, как предотвратить это в будущем. Например, для отпугивания мелких птиц транслируют голоса хищных птиц, для отпугивания ворон, напротив, напуганные голоса ворон», — пояснил доцент кафедры геоинформатики и информбезопасности Самарского университета Андрей Кузнецов.

Ранее ученым для определения вида птиц по перьям приходилось вручную анализировать множество фотографий в интернете или книжных атласах, проводить ДНК-анализ. Теперь работа значительно упрощается и ускоряется.

В обучении нейросети также участвовали сотрудники университета «МИСиС» и филиала ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук.

Ранее ФАН сообщал, что Самарский университет может стать базой для испытаний частных космических спутников.