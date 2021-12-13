Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 12:47
12:47
Происшествия
Снег на КАД спровоцировал многокилометровую пробку 13 декабря
12:46
Общество
Врач Малиновская заявила об опасности легкой формы COVID-19 для невакцинированных
12:46
Общество
В Краснодаре хирурги прооперировали кисть упавшего на цветочный горшок ребенка
12:44
Происшествия
Более 1,6 млн сайтов на WordPress подверглись хакерской атаке
12:43
Политика
Общественник Лукьянов уличил Германию в желании получить более выгодные условия по «СП-2»
12:42
Общество
Одиночество и недосып повышают риск развития хронических заболеваний
12:39
Весь мир
Сотни хуситов погибли в результате атак саудитов в Марибе
12:39
Общество
Губернатор Забайкалья Осипов призвал «оцеплять квартиры» и вакцинировать «по спискам»
12:38
Политика
Украинский боксер Ломаченко спровоцировал скандал в соцсетях из-за флага родного города
12:34
Происшествия
Отец устроившего взрыв на территории монастыря в Серпухове юноши увлекается стрельбой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Крылья Советов» посвятили победу над «Рубином» памяти болельщика, умершего на стадионе
Происшествия
«Крылья Советов» посвятили победу над «Рубином» памяти болельщика, умершего на стадионе
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 13 декабря. В последнем матче в 2021 году «Крылья Советов» на своем поле обыграли в принципиальном «волжском дерби» казанский «Рубин» со счетом 2:0. Иван Сергеев забил первый мяч и отдал голевую передачу на 17-летнего Сергея Пиняева, для которого этот гол стал дебютным в премьер-лиге.

Этот матч оказался омрачен трагическим событием. Во время игры прямо на трибуне стадиона в Самаре скончался болельщик. У 51-летнего Вячеслава Непогожева внезапно остановилось сердце. Его пытались реанимировать сначала женщина-врач, оказавшаяся на трибуне рядом, затем бригада фельдшеров, но безуспешно.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким скончавшегося болельщика.

«К сожалению, узнал о произошедшем только когда покинул стадион. Обязательно внимательно разберем эту ситуацию. По информации, которой я располагаю, медики буквально в считанные минуты приступили к работе и провели все необходимые действия. Но, увы, мы знаем, что иногда в кризисных состояниях даже своевременно оказанная помощь не дает эффекта», — высказался глава региона.

Футбольный клуб «Крылья Советов» пообещал оказать всю необходимую поддержку семье умершего.

«Мы шокированы произошедшим. Это настоящая трагедия. Ребята очень переживают. Победу над «Рубином» в волжском дерби мы посвящаем памяти болельщика Вячеслава Непогожева», — заявил капитан «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов.

На зимний перерыв самарская команда ушла, занимая 8-е место в турнирной таблице и всего на 3 очка отставая от призовой 3-й строки.

Ранее ФАН сообщал, что тольяттинский ФК «Акрон» возглавил уроженец Барселоны Рамон Трибульетч. Испанский специалист с новозеландским клубом 7 раз выигрывал Лигу чемпионов Океании.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / «Крылья Советов» посвятили победу над «Рубином» памяти болельщика, умершего на стадионе
футбол самара рубин спорт трагедия происшествия крылья советов рпл
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать