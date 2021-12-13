«Крылья Советов» посвятили победу над «Рубином» памяти болельщика, умершего на стадионе

Самара, 13 декабря. В последнем матче в 2021 году «Крылья Советов» на своем поле обыграли в принципиальном «волжском дерби» казанский «Рубин» со счетом 2:0. Иван Сергеев забил первый мяч и отдал голевую передачу на 17-летнего Сергея Пиняева, для которого этот гол стал дебютным в премьер-лиге.

Этот матч оказался омрачен трагическим событием. Во время игры прямо на трибуне стадиона в Самаре скончался болельщик. У 51-летнего Вячеслава Непогожева внезапно остановилось сердце. Его пытались реанимировать сначала женщина-врач, оказавшаяся на трибуне рядом, затем бригада фельдшеров, но безуспешно.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким скончавшегося болельщика.

«К сожалению, узнал о произошедшем только когда покинул стадион. Обязательно внимательно разберем эту ситуацию. По информации, которой я располагаю, медики буквально в считанные минуты приступили к работе и провели все необходимые действия. Но, увы, мы знаем, что иногда в кризисных состояниях даже своевременно оказанная помощь не дает эффекта», — высказался глава региона.

Футбольный клуб «Крылья Советов» пообещал оказать всю необходимую поддержку семье умершего.

«Мы шокированы произошедшим. Это настоящая трагедия. Ребята очень переживают. Победу над «Рубином» в волжском дерби мы посвящаем памяти болельщика Вячеслава Непогожева», — заявил капитан «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов.

На зимний перерыв самарская команда ушла, занимая 8-е место в турнирной таблице и всего на 3 очка отставая от призовой 3-й строки.

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