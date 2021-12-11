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Прокуратура проверит факты стравливания детей в самарской гимназии
Общество
Прокуратура проверит факты стравливания детей в самарской гимназии
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Самара, 11 декабря. Региональная прокуратура проведет проверку гимназии «Воскресение» в областном центре. Как уверяют родители учеников, одна из учительниц младших классов в этом учебном заведении провоцирует конфликты и травлю.

Жалобы на манеру общения преподавательницы с 30-летним стажем родители направили еще несколько месяцев назад в департамент образования Самары. Там в ответ заявили, что никаких претензий к учителю ни у кого никогда не возникало. Тогда родители предоставили скрины переписок с преподавателем, а также рассказали свои истории редакции «КП-Самара».

По их словам, преподаватель намеренно стравливала учеников, поощряла буллинг, создавала невыносимые условия тем, кого считала недостойными находиться в «элитном» классе. Дошло даже до того, что несколько младшеклассников замыслили «убить» преподавателя. «Заговорщиков» раскрыли и пристыдили при всем классе.

По итогам опубликованных данных прокуратура проверит учебное заведение и конкретного преподавателя.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Самаре в 2022 году вырастут тарифы на содержание ребенка в детском саду.

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самара прокуратура гимназия буллинг
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