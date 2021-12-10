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Тольяттинский ФК «Акрон» возглавил испанец, 7 раз выигрывавший Лигу чемпионов
Спорт
Тольяттинский ФК «Акрон» возглавил испанец, 7 раз выигрывавший Лигу чемпионов
ФК Акрон  /  Пресс-служба ФК Акрон

Тольятти, 10 декабря. Новый главным тренером ФК «Акрон» назначен 49-летний испанский специалист Рамон Трибульетч. Прежний тренерский штаб в составе молдаван Игоря Пикущака и Владимира Жэпэлэу отправлен в отставку.

Контракт с Трибульетчем подписан на два с половиной года. Имена его помощников станут известны позднее. Новый тренерский штаб присоединится к команде на зимних сборах в январе.

Основные успехи Рамона Трибульетча связаны с работой в Новой Зеландии, где он с клубом «Окленд Сити» трижды становился чемпионом страны, завоевывал бронзу клубного чемпионата мира и семь раз выигрывал Лигу чемпионов Океании.

«Рамон одержим тактическими нюансами. По моему мнению, это – отличительное качество топ-тренера. У нас уже есть состав, который способен играть первым номером, контролировать мяч. Я уверен, что Рамон сможет адаптировать нашу игровую модель и вывести клуб на новый уровень», — заявил спортивный директор «Акрона» шотландец Крис Докерти.

«Акрон» ушел на зимний перерыв в первенстве ФНЛ, занимая 8-е место в турнирной таблице и отставая на 7 очков от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ.

«Основная цель «Акрона» – премьер-лига, и это одна из вещей, которые меня мотивируют. Да, это сложная задача, но мы будем идти к ней шаг за шагом. Амбиции и философия клуба мне близки, поэтому я принял предложение», — прокомментировал свое назначение Рамон Трибульетч клубной пресс-службе.

Ранее ФАН сообщал, что холдинг «Акрон» построит в Тольятти новый стадион на 15 тысяч зрителей, соответствующий требованиям РПЛ.

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