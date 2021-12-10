Житель Самарской области маскировал игровые автоматы под терминалы оплаты

Самара, 10 декабря. Необычное преступление раскрыли в регионе. Житель Новокуйбышевска в офисных зданиях и магазинах Самары заключал договора аренды и ставил якобы терминалы оплаты. На самом деле это оказались игровые автоматы.

Правоохранительные органы обнаружили восемь таких «терминалов». Против «предпринимателя» было возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр.

По приговору суда автоматы конфискованы, переданы судебным приставам и будут уничтожены.

Ранее ФАН сообщал, что глав муниципалитетов в Самарской области призовут к ответу в случае нерешения проблем с бродячими животными.