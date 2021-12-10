Экономика Самарской области превысила доковидный уровень

Самара, 10 декабря. Совет по улучшению инвестиционного климата собрался в регионе на заседание в последний раз в текущем году. В нем приняли участие главы муниципальных образований, представители предпринимательского сообщества, министерств и ведомств.

Вел заседание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил положительную динамику в экономических процессах в регионе.

«По ряду показателей мы уже сейчас превышаем доковидный уровень и выходим на устойчивую положительную траекторию. Можно говорить о том, что экономика восстанавливается даже быстрее наших прошлогодних предположений», — заявил глава региона.

В частности, выросли показатели промышленного производства, в этой сфере запущено 20 новых проектов. Более 100 компаний ведут деятельность на территории шести государственных и двух частных индустриальных парков. Общая сумма инвестиций от резидентов парков превышает 21 млрд рублей.

В национальном рейтинге состояния инвестклимата Самарская область поднялась с 65-го на 8-е место.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Дмитрий Азаров высказался о штрафах за отказ от вакцинации от COVID-19.