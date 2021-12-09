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Взносы на капремонт в Самарской области вырастут на 10%
Общество
Взносы на капремонт в Самарской области вырастут на 10%
Невские Новости  /  Валерия Петрик

Самара, 9 декабря. С нового года в регионе вырастет сумма взносов, отчисляемых гражданами в фонд капитального ремонта. Тарифы утверждены на заседании правительства Самарской области.

Минимальные взносы установлены на уровне 7,27 рубля за квадратный метр площади жилья для тех, кто живет в домах высотой не более пяти этажей. В домах, в которых шесть и более этажей, за капремонт придется вносить не менее 8,36 рубля за квадратный метр. Средний показатель, таким образом, составит 7,81 рубля. Повышение по сравнению с действующими тарифами составит чуть менее 10%.

«При формировании регионального бюджета мы, безусловно, учитываем разницу между фактически принятым и экономически обоснованным уровнем минимального взноса на капитальный ремонт. В текущем году на эти цели была заложена рекордная за последние годы сумма – 1 млрд 760 млн рублей. Естественно, мы будем продолжать компенсировать эту разницу», — пообещал председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре появятся территории комплексного развития. В этом региону поможет федеральный фонд ЖКХ.

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жкх самара капремонт самарская область
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